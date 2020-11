Die Italienische Bildungsdirektion vermeldet am Freitag 2 neue Infektionsfälle aus italienischsprachigen Kindergärten und Schulen.Beide sind in Brixen aufgetreten. Ein neuer Infektionsfall wurde vom Kindergarten „Arcobaleno“ gemeldet, ein weiterer von der Grundschule „Antonio Rosmini“ in Brixen.

