2 Personen bei Unfall in Percha verletzt

Am Dienstagvormittag kam es bei der Kreuzung Unterwielenbach in der Gemeinde Percha zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Pkw, bei dem 2 von 3 Personen verletzt und die beiden Autos relativ stark beschädigt wurden. Die Personen waren jedoch glücklicherweise nicht in den Fahrzeugen eingeklemmt.