2 Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Langtaufers

Ersten Informationen zufolge hatte der Fahrer eines taleinwärts fahrenden BMW 5 Touring die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte der Wagen frontal gegen einen talauswärts fahrenden Citroen C8.2 Personen zogen sich bei dem Crash schwere Verletzungen zu. Die beiden Einheimischen wurden nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Landesrettungshubschrauber Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus geflogen.2 weitere Einheimische, die sich in dem 2. am Unfall beteiligten Pkw befunden hatten, wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Schlanderser Krankenhaus gebracht.Am Unfallort standen das Weiße Kreuz Vinschgauer Oberland, die Feuerwehren von Langtaufers und Reschen sowie die Carabinieri im Einsatz.

no/stol