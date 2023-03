2 Südtiroler Unternehmen mit Bayrischem Staatspreis ausgezeichnet

Hannes Mussak und Stefan Reifer mit dem Möbelstück MIZU im Hintergrund. - Foto: © lvh

Die Sieger des bayrischen Staatspreises in der Kategorie Gestaltung mit Lorenz Stockner (hintere Reihe, 1. Von rechts) - Foto: © Astrid Schmidhuber

Der Bayrische Staatspreis wird seit 1952 vom Bayrischen Staatsministerium vergeben und zeichnet besondere gestalterische und technische Leistungen im Handwerk aus, die weit über dem Durchschnitt liegen. Der Staatspreis wird jährlich in den Kategorien Gestaltung und Technik auf der IHM in München verliehen und prämiert die besten Ideen aus dem Handwerk.Heuer ging die Auszeichnung an insgesamt 17 Unternehmen – 11 im Bereich Gestaltung, 6 im Bereich Technik. In der Kategorie Technik durfte auch ein Südtiroler Betrieb den bayrischen Staatspreis entgegennehmen: das Eisacktaler Unternehmen F. lli Reifer Custom mit den Inhabern und Brüdern Achim und Stefan Reifer überzeugte mit der Möbelskulptur MIZU.Dabei handelt es sich um ein innovatives Designobjekt. Das Fazit der Juroren: Man könnte das Möbelstück auch als „den Schreibtisch für den Chef“ beschreiben. Die Skulptur besticht durch außergewöhnliches Design und Verarbeitungsgeschick mit den Materialien.In der Kategorie Gestaltung überzeugte u.a. der Kunstschmied Lorenz Stockner aus Brixen mit seinem Schalenpaar aus heimischem Kupfer. Die Begründung der Jury: Der Werdegang dieser Arbeiten ist der Weg von Zementkupfer aus seiner Südtiroler Heimat zur künstlerisch gestalteten Kupferschale. Vom Verhütten des Rohmaterials über das erneute Aufschmelzen und Gießen von Kupferbarren bis hin zum Schmieden und Treiben der Schalenform.Die Spuren dieses Werdeganges zeigen sich in der einzigartigen Oberfläche, was den unverwechselbaren Charakter dieser Schalen ausmacht. Der durch das Schmieden entstandene unregelmäßige Rand wurde als gestalterisches Element bewusst belassen.Überreicht wurden die Preise von Ministerialdirektorin Ulrike Wolf, Vertreterin der Amtschefin des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Beauftragter der Bundesregierung für Mittelstand.Auch die lvh-Spitze ist stolz, dass erneut 2 Südtiroler Betriebe für außergewöhnliche Leistungen im Handwerk prämiert wurden. „Wir gratulieren den Jungunternehmern herzlich zu dieser Auszeichnung und sind stolz, dass wir so innovative Vorzeigebetriebe im Südtiroler Handwerk haben“, betont lvh-Vizepräsident Hannes Mussak, der den Preisträgern in München gestern persönlich gratulierte.