2 Tote bei Anschlag im Westjordanland

648 Palästinenser seit 7. Oktober 2023 getötet

Nach Angaben der israelischen Armee hatten Attentäter an einer Militärsperre das Feuer auf ein Fahrzeug eröffnet. Die Sicherheitskräfte suchten im Süden des Westjordanlands nach den Angreifern.Israel hatte am Mittwoch eine Militäraktion im nördlichen Westjordanland begonnen. Die Armee begründete das Vorgehen mit der deutlich gestiegenen Anzahl von Anschlägen auf Israelis. Ziel sei es, gegen die Hamas sowie den Islamischen Dschihad vorzugehen.Die Lage im Westjordanland hat sich seit Beginn des Gaza-Kriegs nachdem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 deutlich verschärft. Seitdemwurden bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen odereigenen Anschlägen nach Angaben des Gesundheitsministeriums imWestjordanland 648 Palästinenser getötet.