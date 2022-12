20 Führerscheine bei intensiven Straßenkontrollen entzogen

Initiative für mehr Sicherheit auf den Straßen

Eine Polizeistreife aus Bruneck, die aufgrund der europäischen Initiative im Einsatz stand, wurde am 7. Dezember, gegen 12.15 Uhr zu einem Unfall nach Montal gerufen. 2 Fahrzeuge waren zusammengekracht, weil es an dem Tag geschneit hatte und eines der Fahrzeuge mit Sommerreifen unterwegs war. Der 64-jährige Fahrer hatte über ein Promille Alkohol im Blut. Er wurde angezeigt.Die europäische Initiative „Alcohol & Drugs“ hat das Ziel, die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle zu halbieren. In Südtirol hat die Polizei in der Woche zwischen 5. und 11. Dezember dafür 512 Fahrzeuge kontrolliert und 162 Verstöße gegen die Verkehrsordnung festgestellt.