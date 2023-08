20-Jährige springt in den Gardasee, um ihren Bruder zu retten und ertrinkt

Ein 20-jähriges Mädchen verlor am Samstag im Gardasee ihr Leben. Anna Lorenzi wohnte in Verona im Stadtteil Borgo Nuovo und ist am Samstagnachmittag im Gardasee ertrunken. Die junge Frau, die in Negrar geboren wurde, wäre am 24. Dezember 21 Jahre alt geworden.Zu dem tragischen Unglück kam es am Strand von Corno (Garda), etwa 30 Meter vom Ufer entfernt. Ersten Rekonstruktionen zufolge soll das Mädchen von einem Steg aus in den See gesprungen sein, um ihrem 14-jährigen Bruder zu helfen, der in den Wellen jenseits der Bojen in Not geraten war.Als die 20-Jährige nach dem Sprung in das Wasser nicht wieder auftauchte, schlug der Vater, der mit seinen beiden anderen Kindern am Ufer war, Alarm.Die Küstenwache, die Feuerwehr, medizinisches Personal des Roten Kreuzes und Freiwillige des Zivilschutzes eilten zum Unglücksort. Eine Suchaktion, auch mit Hilfe eines Hubschraubers, wurde gestartet. Die junge Frau wurde in einer Tiefe von 6 Metern, etwa 30 Meter vom Strand entfernt, gefunden. Das Mädchen wurde in sehr kritischem Zustand geborgen und an Land gebracht.Alle Versuche, die junge Frau wiederzubeleben, waren vergeblich. Die 20-jährige Anna Lorenzi starb noch am Ufer des Gardasees.