20-jähriger Obdachloser in Bozen erfroren

Am Freitagmorgen schlugen Freunde des jungen Mannes Alarm: Doch die Hilfe kam zu spät. - Foto: © shutterstock

Der 20-jährige ägyptische Staatsbürger verbrachte vergangene Nacht in einer Behelfsunterkunft in der Nähe des Bahnhofs „Messe“ im Industriegebiet. Dies meldet die Nachrichtenagentur Ansa.



Am Freitagmorgen schlugen einige Freunde Alarm. Ein Rettungswagen mit einem Notarzt und die Polizei waren vor Ort, doch leider war der junge Mann bereits gestorben.