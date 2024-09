20 Tote durch Supertaifun Yagi in Vietnam

Nach Berichten staatlicher Medien starben in der Nacht zu Sonntag vier Menschen bei einem Erdrutsch in der Provinz Hoa Binh. Nachdem es mehrere Stunden lang heftig geregnet hatte, rutschte ein Berghang ab und verschütte das Haus einer Familie. Der 51-jährige Vater überlebte, seine Frau, seine Tochter und seine beiden Enkelkinder wurden in den Schlammmassen begraben.Bei einem weiteren Erdrutsch in den Hoang-Lien-Son-Bergen im Nordwesten Vietnams kamen am Sonntag sechs Menschen ums Leben, darunter ein Neugeborenes und ein einjähriger Bub.Am Freitag und Samstag hatten vietnamesischenschen Behörden noch zehn Unwettertote verzeichnet. Wie der Katastrophenschutz des Verteidigungsministeriums in Hanoi am Sonntag mitteilte, wurden viele Menschen von umstürzenden Bäumen erschlagen oder von losgerissenen Booten zerquetscht.