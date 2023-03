2000 Grundschüler bekommen Unterricht in Gärtnereien

Pflanzen sind Lebewesen

Die Aktion, zu der die Südtiroler Gärtner und deren Mitgliedsbetriebe schon seit vielen Jahren aufrufen, wurde nach der Pandemie erstmals wieder durchgeführt.Unter dem Motto „Gesund wachsen“ besuchen Schüler der 3. und 4. Klassen Grundschulen seit Mitte Februar Südtirols Gärtnereien. Hier gilt es nicht nur die Pflanzenvielfalt und die Farbenpracht zu bewundern, sondern die Kinder dürfen selbst aktiv werden. Unter Mithilfe der Gärtner darf jedes Kind selbst Hand anlegen, beim Topfen beim Pikieren und Pflanzen, so eine Aussendung der Südtiroler Gärtner.Ziel der Schüleraktion ist es, den Kindern die Natur näher zu bringen und sie an die Pflanzenwelt heranzuführen. „Regionalität und vor allem Qualität ist den heimischen Betrieben sehr wichtig, so Stephan Kircher, der Obmann der Südtiroler Gärtner. „Den Schülern wird gezeigt, dass die Blumen am Balkon von heimischen Gärtnern produziert werden und gute Pflege benötigen, um gesund und stark zu werden. Fast so wie bei Kindern,“ ergänzt der Obmann. Auch erfahren die Schüler wie nachhaltig der Gartenbau in Südtirol produziert: der Wasserverbrauch wird durch Tropfbewässerung reduziert, Schädlinge ersetzen die Pflanzenschutzmittel und Photovoltaikanlagen dienen der nachhaltigen Energiegewinnung.Die über 30 Fachbetriebe freuen sich, die Kinder in die Welt der Pflanzen einzuführen und ihnen etwas über das Wachstum, die Pflege und den Umgang mit ihnen zu erzählen. Schließlich sind Pflanzen Lebewesen und genau dies soll den Kindern vermittelt werden.Neben fachlichem Wissen gibt es in den Gärtnereien auch vieles fürs Auge zu entdecken: Von kleinen Gemüsepflanzen, die mit viel Hingabe aufgezogen werden, bis hin zu Beet- und Balkonpflanzen, die in verschiedenen prächtigen Farben leuchten. Ebenfalls bestaunt werden darf die modernste Technik, mit welcher die Betriebe ausgestattet sind.„Die Schüleraktion weckt das Interesse junger Menschen für den Gartenbau“, ist der Obmann der Südtiroler Gärtner überzeugt. Die Fachleute in den Gärtnereien erzählen den Kindern bereitwillig über ihren Beruf, die tägliche Arbeit und die Verantwortung für Natur und Umwelt. Pflanzen sind nämlich nicht nur zur Zierde da, sondern sind beispielsweise wichtige Energieträger, Sauerstofflieferanten und nicht zuletzt Nahrungsmittel.„Vielleicht“, so der Obmann Stephan Kircher, „kann die Schüleraktion auch dazu beitragen, dass der eine oder andere Grundschüler den Beruf des Gärtners wählt. Die Südtiroler Gärtner würden sich freuen.“