22 Jahre lang von Bruder und Schwägerin eingesperrt und misshandelt

Opfer wird in geschützter Einrichtung betreut

Alles begann 1995, als die damals 40-jährige Frau ihren Ehemann verlor. Um in ihrem Schmerz nicht allein zu sein, nahm sie die Einladung ihres Bruders an, der ihr angeboten hatte, sie bei sich aufzunehmen und ihr das Zimmer ihrer alten Eltern zur Verfügung zu stellen.Die ersten Jahre des Zusammenlebens verliefen friedlich, doch schon nach kurzer Zeit musste in ein Zimmer neben dem Holzschuppen ziehen, das nicht beheizt werden konnte. Dieses schlossen der Bruder und seine Frau zu, wenn sie nicht zu Hause waren.Jahrelang erhielt die Frau keine ärztliche Behandlung, nur sporadisch wurde sie zum Friseur begleitet, wo sie von ihrer Schwägerin bewacht wurde; sie ging nie wieder allein aus, nicht einmal, um das Grab ihres Mannes zu besuchen, und durfte sich mit niemandem unterhalten.Vor einigen Monaten, so berichtet es die Nachrichtenagentur Ansa, machte jemand den Carabinieri Meldung über den Fall: Die Beamten inspizierten das Haus und entdeckten den Zustand der Frau.Vor einigen Tagen wurde die Frau in die Kaserne begleitet und angehört. Die Frau, der versichert wurde, dass sie nie wieder in das Haus zurückkehren müsse, berichtete von mehr als 20 Jahren Entbehrung und psychischer und physischer Gewalt. Sie durfte sich einmal im Monat im Waschzuber waschen, sie durfte das Bad nicht benutzen, und vor allem gab es in dem Raum, in dem sie eingesperrt war, keine Heizung.„Die Carabinieri weisen darauf hin, dass die ,Widerstandsfähigkeit‘ der Frau im Laufe der Jahre auf eine harte Probe gestellt wurde, dass sie jedoch in der Lage war, die schwerwiegenden Entbehrungen zu ertragen, die sie erlitten hat, von der persönlichen Freiheit bis hin zur Redefreiheit und Selbstständigkeit, und dass sie den Wunsch hatte, zu leben und aus der Situation herauszukommen, indem sie bei jeder Gelegenheit versuchte, um Hilfe zu bitten, wobei ihre Versuche zu lange ungehört blieben“. Die Frau befindet sich jetzt in einer geschützten Einrichtung, wo sie behandelt wird. „Sie war trotz ihrer Erfahrung sehr klar und präzise in ihrer Darstellung“, so die Carabinieri.