229 Tonnen Altkleider pro Jahr sind zu viel des Guten

29 Prozent sind recycelbar

Deutlicher lokaler Fingerzeig, dass etwas in den falschen Bahnen läuft, ist der Erlös, der aus der Sammlung von Altkleidern erwächst. Pro Jahr entsorgt jeder Brixner gut 10 Kilogramm an Altkleidern in einem der 24 Sammelcontainer, die 3 Mal in der Woche entleert werden. Pro Sammeltag kommen 2 Tonnen zusammen. Was 2018 noch gut 41.000 Euro für Brixner Sozialprojekte einbrachte, schrumpfte innerhalb von 3 Jahren auf 223 Euro.Die Situation in Brixen ist kein spezifisches Problem, sondern ein Spiegelbild der Situation der reichen westlichen Welt. Denn die Menge an entsorgten Altkleidern wächst und damit auch die negativen Folgen für Mensch und Umwelt bei der Produktion und bei der Entsorgung. Altkleider gelten laut europäischer Norm als Abfall, und tatsächlich ist die Qualität der Ware durch den hohen Kunststoffanteil und die mangelhafte Verarbeitung vielfach zu schlecht, um weiter getragen zu werden. Nur 3 Prozent der Kleidung eignen sich für den hippen europäischen Vintagemarkt, 65 Prozent gehen als Handelsware in die Entwicklungsländer nach Afrika und Südamerika.2 Firmen in Friaul und in Kampanien sortieren und reinigen die von der Sozialgenossenschaft Mebocoop im Auftrag der Stadtwerke Brixen AG gesammelte Kleidung aus Brixen. Abseits der noch als tragbar eingestuften Textilien sind 29 Prozent recycelbare Abfälle – aus den Fasern werden Putzlappen oder Dämmstoffe hergestellt. 3 Prozent sind nicht wiederverwertbare Abfälle, die im Müllverbrennungsofen landen.Im Fokus der Brixner Gemeinschaftsaktion vom 19. November stand die Botschaft, Kleidung bewusst zu konsumieren. Interessierte konnten sich bei einer Ausstellung der OEW über die Missstände der globalen Textilindustrie informieren. Das Repair Café und weitere Schneiderinnen zeigten, wie einfach das Reparieren und Upcyceln von Kleidungsstücken sein kann, damit sie weiter gern getragen werden.Wer sich doch von seinen besten Stücken trennen will, entsorgt sie nicht als Abfall im Altkleider-Container, sondern gibt sie weiter. In Brixen gibt es dafür mehrere Möglichkeiten und echte Lösungen wie „Pumuckl“ vom Elki in der Stadelgasse, „Fundus“ vom Verein Comedicus in der Runggadgasse oder die Kleiderkammer der Vinzenzgemeinschaft in der Fallmerayerstraße, wo gut erhaltene Kleidung tatsächlich Bedürftige erreicht.