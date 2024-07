23-Jähriger stiehlt auf dem Brenner und wird in Mailand überführt

In Mailand wird der Mann erneut straffällig

Vor Kurzem identifizierte die Polizei bei Grenzkontrollen auf dem Brenner einen 23-Jährigen aus Rumänen. Am selben Tag suchte dort ein Ladenbetreiber die Quästur auf und meldete einen Diebstahl , wie aus einer Aussendung der Quästur hervorgeht.Ein Mann hatte offenbar mehrere Kleidungsstücke in einer Umkleidekabine anprobiert und damit gegen 13.50 Uhr das Geschäft im „Outlet Center“ verlassen -ohne die Artikel bezahlt zu haben. Die Täterbeschreibung passte auf den im Vorfeld kontrollierten Mann aus Rumänien.Dank der Auswertung von Überwachungskameras gelang es den Beamten schließlich, ihn auch als solchen zu identifizieren. In der Zwischenzeit wurde der mutmaßliche Langfinger bereits in Mailand geschnappt, wo er eine öffentliche Einrichtung ausgeraubt haben soll; er wurde wegen erschwerten Diebstahls angezeigt.