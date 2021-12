25-Jähriger Leiferer gerät in Kreissäge: linker Zeigefinger amputiert

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in einem Unternehmen in der Handwerkerzone von Neumarkt gekommen: Ein 25-Jähriger aus Leifers war aus nicht bekannter Ursache mit seiner linken Hand in eine laufende Kreissäge geraten. Dabei wurde sein Zeigefinger völlig abgetrennt.