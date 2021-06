25 Prozent der Südtiroler vollständig geimpft

Im Vergleich zur vergangenen Woche wurden 33.891 Impfungen verabreicht, somit beträgt die Gesamtzahl der verabreichten Impfdosen 366.943 (Stand 10. Juni).Bei den älteren Jahrgängen sind höhere Durchimpfungsraten zu verzeichnen. Rechnet man zu den Geimpften noch jene dazu, die in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden und jene, die sich zu einem Impftermin vorgemerkt haben, so trägt der Prozentsatz der Personen, die mittlerweile gegen eine Infektion mit dem Virus geschützt sind bei den über 80-Jährigen 82,6, bei den über 70-Jährigen 81,1, bei den über 60-Jährigen 75,6, bei den über 50-Jährigen 66,1 und bei den über 40-Jährigen immerhin noch 58,7.Bei der jüngeren Altersgruppe der unter 40-Jährigen, die 171.126 Personen umfasst, sind hingegen erst 35 Prozent zu vermelden, die mit einer ersten Dosis geimpft, zu einem Termin vorgemerkt bzw. positiv getestet sind. Dementsprechend werden die jüngeren Jahrgänge dringend dazu aufgerufen, das Impfangebot in Anspruch zu nehmen.Bei der Altersgruppe der 12-15-Jährigen sind bis Stand heute, 15 Uhr, 223 Vormerkungen zu verzeichnen, bei den 16-19-Jährigen haben sich bis zum gleichen Zeitpunkt 103 Jugendliche einen Impftermin gesichert.Derzeit stehen Impftage in Naturns (12. Juni), Passeiertal / Quellenhof (20. Juni) und Ulten (27. Juni) fest. Planungen bzw. Gespräche laufen für die Gemeinden Olang, Abtei und Ahrntal. Online-Anmeldungen können rund um die Uhr getätigt werden.Alternativ dazu können auch telefonisch Termine vorgemerkt werden, nämlich von Montag bis Freitag, 8.00 – 16.00 Uhr, unter 0471 100999 oder 0472 973850.Bei den Vormerkungen gilt es zu bedenken, dass der Abstand zwischen verschiedenen Impfungen mindestens 14 Tage betragen muss. Es kann vorkommen, dass neben einer Covid-19-Impfung auch eine andere Schutzimpfung gebraucht wird, z.B. eine Zeckenschutzimpfung. Man bittet, dies bei der Planung zu berücksichtigen, um zu vermeiden, dass geplanten Impfung nicht verabreicht werden können.Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 10.06.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.(im Vergleich zu letzter Woche)Verabreichte Impfdosen: 366.943 (+ 33.891) Erstdosis: 252.162 (+18.339) Zweitdosis: 144.781 (+45.552) vollständig geimpfte Personen: 132.932 (+18.746)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 27.293Zweitdosis: 25.067Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 36.847Zweitdosis: 18.055Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 42.656Zweitdosis: 22.259Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 53.702Zweitdosis: 19.721Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 40.868Zweitdosis: 13.866Personen über 30 JahreDiese Personengruppe umfasst: 63.481 PersonenErstdosis: 24.651Zweitdosis: 8670Personen über 20 JahreDiese Personengruppe umfasst: 61.285 PersonenErstdosis: 21.174Zweitdosis: 6399Personen von 16-19 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.242 PersonenErstdosis: 4965Zweitdosis: 742Besonders gefährdete Personen und CaregiverDiese Personengruppe umfasst ca.: 19.600 Personen Erstdosis: 18.189Zweitdosis: 12.447Pfizer BioNTechErstdosis: 160.011Zweitdosis: 89.012abgeschlossene Impfzyklen: 55,6%ModernaErstdosis: 25.575Zweitdosis: 7.888abgeschlossene Impfzyklen: 30,8%Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.311Zweitdosis: 17.881abgeschlossene Impfzyklen: 29,6%Johnson & JohnsonErstdosis: 6.265abgeschlossene Impfzyklen: 100%(14.06. – 28.06.2021)Pfizer BioNTech: 47.970 DosenModerna: 10.560 DosenVaxzevria (ex AstraZeneca): 4.840 DosenJohnson & Johnson: 6.100 DosenInsgesamt: 69.470 Dosen

stol/sabes