28-jähriger Kletterer stürzt am Sellastock 20 Meter ab – erheblich verletzt

Am Dienstagvormittag ist es auf dem Sellastock in den Dolomiten zu einem Kletterunfall gekommen. Ein 28-jähriger Kletterer aus Deutschland ist aus ungeklärter Ursache 20 Meter in sein Kletterseil gestürzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin in einem technisch nicht leichten Einsatz geborgen.