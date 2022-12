Passiert ist der Unfall um 17.15 Uhr zwischen Goldrain und Latsch, kurz vor der Q8-Tankstelle. 2 Autos sind in einer langgezogenen Linkskurve zusammengestoßen, ein drittes wurde in der Folge in den Unfall verwickelt.Vor Ort waren das Weiße Kreuz Schlanders, die Freiwilligen Feuerwehren Goldrain und Latsch und der Notarzthubschrauber Pelikan 1.5 Verletzte wurden ins Krankenhaus nach Schlanders gebracht, ein Verletzter nach Bozen.