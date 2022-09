3 Bauunternehmer des Steuerbetrugs in Millionenhöhe überführt

Nach komplexen Ermittlungen hat die Finanzpolizei Bozen 3 Bauunternehmer mit Wohnsitz in Südtirol angezeigt. Ihnen wird Steuerbetrug in Höhe von 12 Millionen Euro vorgeworfen.Die Unternehmer betrieben insgesamt 16 Baufirmen. Diese wurden auf dem Papier zum Teil von einfachen Bauarbeitern verwaltet. 8 dieser Strohmänner wurden von den Ermittlern ebenfalls angezeigt. Mit Beschluss des Untersuchungsrichters wurde die gerichtliche Verwaltung von 5 der betroffenen Baufirmen angeordnet.Das Geld sollen die Unternehmer mit diversen steuertechnischen Tricks am Fiskus vorbei geschmuggelt haben. Unter anderem wird ihnen Geldwäsche, das Ausstellen von Scheinrechnungen und unterlassene Steuererklärung vorgeworfen.Die Ermittlungen zu diesem Fall kamen in Gang, als die Finanzpolizei bei einer gewöhnlichen Steuerprüfung auf Rechnungen aufmerksam wurde, die in keinerlei Zusammenhang mit realen Geschäften standen.In der Folge unternahmen die Ermittler auch Hausdurchsuchungen in mehreren Regionen Italiens. Eine davon brachte 140.000 Euro in bar zum Vorschein, die in einem Kleiderschrank versteckt gewesen waren.