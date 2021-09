3 Jahrzehnte im Dienste der Weiterbildung

Das 30-jährige Jubiläum der Weiterbildungsbroschüre wurde im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung in Bozen angemessen begangen. Anwesend waren neben HGV-Präsident Manfred Pinzger und STK-Präsident Tony Tschenett STK-Vizepräsident Gottfried Schgaguler, der Hotelier und erste HGV-Referent Franz Tauber sowie die beiden Fachreferenten Barbara Theiner, Hochschuldozentin am MCI in Innsbruck, und Thomas Gerhard, Unternehmensberater aus Bregenz. Weiters wurden die Weiterbildungsgutscheine an die 30 Gewinner-Betriebe des Gewinnspiels anlässlich 30 Jahre HGV-Weiterbildung überreicht.Die Weiterbildung war von jeher ein großes Anliegen des Verbandes. Bereits seit der Anfangszeit, insbesondere auch forciert durch die ehemaligen HGV-Präsidenten Arthur Eisenkeil und Rudolf Hölzl, galt die Aus- und Weiterbildung als Garant für Qualität und wirtschaftlichen Erfolg.In der Kurssaison 1990/1991 gab der HGV die erste eigenständige Weiterbildungsbroschüre mit 6 Kursen heraus. Der Startschuss für eine neue Dienstleistung im HGV war gefallen. Mittlerweile kann der HGV auf 30 Jahre Weiterbildung zurückblicken und hat in der Kurssaison 2020/2021 über 200 Weiterbildungsveranstaltungen angeboten, die von 3100 Teilnehmern besucht wurden. Seit April 2020 werden auch Webinare zu den unterschiedlichsten Themen organisiert.„Wir blicken auf 3 Jahrzehnte berufliche und persönliche Weiterbildung für die Gastronomie und Hotellerie zurück. Unser Ziel war und ist es, den Unternehmerinnen und Unternehmern sowie deren Mitarbeitern den Horizont für Neues zu öffnen und ein perfektes Rüstzeug in die Hände zu geben, um auch weiterhin mit Leidenschaft Gastgeber sein zu können“, wusste HGV-Präsident Manfred Pinzger zu berichten. Als wichtigen Schulterschluss, um dieses Ziel zu erreichen, nannte Pinzger die gute Zusammenarbeit einerseits mit den gastgewerblichen Schulen und andererseits mit der Südtiroler Tourismuskasse (STK), mit der der HGV seit den 1990er-Jahren seine Weiterbildungsaktivitäten durchführt.Auch STK-Präsident Tony Tschenett betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von HGV und STK, wenn es um die Weiterbildung der Mitarbeiter in der Gastronomie geht. „Lebenslanges Lernen ist Voraussetzung für den Aufbau von fachlichem Wissen, Innovation und Motivation. Die STK trägt gerne ihren Teil dazu bei“, brachte es Tschenett auf den Punkt.Ähnlich äußerte sich STK-Vizepräsident Gottfried Schgaguler: „Keine Investition ist so wichtig, wie jene in das eigene Wissen und Können. Neben dem fachlichen Wissen möchten wir auch Weitsicht und Offenheit für neue Themen und Inhalte vermitteln.“Auf diese neuen Inhalte und den wichtigen Aspekt einer modernen Weiterbildung der Digitalisierung gingen die Fachreferenten Barbara Theiner, Hochschuldozentin am MCI in Innsbruck, und Thomas Gerhard, Unternehmensberater aus Bregenz ein.Anlässlich der 30 Jahre HGV-Weiterbildung hat der Bereich Weiterbildung ein Gewinnspiel organisiert. Teilnehmen konnten all jene Betriebe, welche einen Kurs der STK/HGV-Weiterbildung buchten.Unter allen teilnehmenden Betrieben wurden 30 Gewinner ermittelt, die je einen Gutschein zu 90 Euro, einlösbar für eine Weiterbildungsveranstaltung in der Saison 2021/2022, erhielten.Überreicht wurden die Gutscheine bei der Jubiläumsfeier von HGV-Direktor Thomas Gruber. Stellvertretend für alle Gewinner an die Gastwirtinnen Charlotte Brunner vom Apparthotel Grafenstein in Tscherms und Herta Tarfusser von der Pension Sandhof in Nals.Alexandra Silvestri, Leiterin der Abteilung „People & Culture“, zu der auch der Bereich Weiterbildung im HGV gehört, ging in ihren Ausführungen auf die Zukunft der HGV-Weiterbildung ein und hob dabei 3 Schwerpunkte hervor, die ins Zentrum der Tätigkeit gerückt werden: Zunächst der Mensch, als Unternehmer, Mitarbeiter sowie als Gast. Weiters das Thema Nachhaltigkeit und als dritten Punkt die Praxis und hier die praxisnahe Weiterbildung für Hoteliers und Gastwirte sowie deren Mitarbeiter.Zum Abschluss des Jubiläums wurde standesgemäß der Geburtstagskuchen angeschnitten und Anton Dalvai vom Berggasthaus Dorfner in Gschnon/Montan verwöhnten die Gäste kulinarisch.Familie Schifferegger, Hotel Andreas Hofer, BruneckFamilie Spitaler, Apartment Marchegg, NaturnsFamilie Malfertheiner, Hotel Tyrol, KastelruthFamilie Gross, Aparthotel Kastel Seiser Alm, KastelruthFamilie Theiner, Hotel Theiner, GraunFamilie Demetz, Hotel Angelo, St. UlrichFamilie Brunner, Apparthotel Grafenstein, TschermsFamilie Somvi, Hotel Somvi, TirolFamilie Pircher, Hotel Reischach, ReischachFamilie Gufler, Hotel Pfeldererhof, PfeldersFamilie Pörnbacher, Hotel Alpinum, Sand in TaufersFamilie Holzner, Hotel Waltershof, St. Nikolaus/UltenFamilie Schrötter, Hotel Wiesenhof, AlgundFamilie Demetz, Garni Hotel Mezdí, WolkensteinFamilie Waldner, La Maiena Meran Resort, MarlingFamilie Sorg Volgger, Hotel Plunhof, RatschingsFamilie Comploj, Hotel La Tambra, St. ChristinaFamilie Plankl, Garni Hotel Doris, KastelruthFamilie Tarfusser, Pension Sandhofer, NalsFamilie Hölzl, Hotel Schennerhof, SchennaFamilie Senoner, Hotel Tyrol, VillnössFamilie Mahlknecht, Mahlknecht Hütte, Seiser AlmFamilie Fieg, Gasthof Weisses Kreuz, NaturnsFamilie Götsch, Hotel Tonzhaus, SchnalsFamilie Weithaler, Mountain Lake Hotel Vernagt, SchnalsFamilie Daprá, Pension Schmied, SchennaFamilie Kritzinger, Hotel Waldsee, VölsFamilie Gruber, Hotel Tratterhof, Meransen/Mühlbach

