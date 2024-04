3 Mal Gold für Südtirol im Drei-Länder-Lehrlingswettbewerb

Deutschland, Schweiz und Südtirol

3 „Goldmädels“

Mirjam Volgger (Lehrling am Valserhof in Vals), Sandra Larcher (Lehrling bei Oliver Gasser - Patisserie in Lüsen) und Tamara Bacher (Lehrling bei der Konditorei Pupp in Brixen) haben alle Gold gewonnen, teilt der Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol hds ) in einer Aussendung mit.„Wir sind sehr stolz über diese hervorragenden Ergebnisse“, betont der Präsident der Konditoren im hds , Paul Wojnar. Die Fachgruppe der Südtiroler Konditoren hat die Teilnehmer mit einem Sponsoring unterstützt. Im Namen der Südtiroler Konditoren gratulierte Vorstandsmitglied Thomas Heiss bei der Siegerehrung persönlich mit einem kleinen Geschenk zum Gewinn.Je 3 Lehrlinge aus Freiburg in Deutschland, Winterthur in der Schweiz und Südtirol haben sich in einem freundschaftlichen Vergleich gemessen. Die Teilnehmer aus Deutschland haben einmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze errungen. Die Lehrlinge aus der Schweiz haben einmal Silber und zweimal Bronze belegt.Betreut wurden die Schülerinnen von den Fachlehrern Helene Kerschbaumer und Simon Allneider. „Wir sind begeistert von der Leistung unserer drei Goldmädels. Besonders im Austausch mit Lehrlingen aus unseren Nachbarländern wurden Beziehung aufgebaut. Im Wettstreit zeigte sich, worauf bei der Ausbildung dort besonders geschaut wird“, erklärten die Lehrpersonen.„Das duale Ausbildungssystem und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schule funktionieren sehr gut. Wir ergänzen uns als Partner, die Zusammenarbeit ist vorbildhaft“, so Wojnar abschließend.