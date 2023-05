3 Menschen vor Nachtclub in Marseille erschossen

Wie der französische Fernsehsender BFMTV und weitere Medien berichteten, habe sich die Tat Sonntagfrüh gegen 5.40 Uhr am Ausgang des Clubs ereignet. Unbekannte eröffneten demnach aus einem Auto heraus das Feuer auf ein anderes Fahrzeug, in dem sich neben den 3 Opfern auch 2 weitere Männer befunden haben sollen. Diese sollen die Flucht ergriffen haben.Die Angreifer konnten in ihrem Fahrzeug fliehen. Die südfranzösische Stadt ist regelmäßig Schauplatz tödlicher Abrechnungen zwischen Banden.