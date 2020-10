Bozen: 3 neue Corona-Fälle an Bildungseinrichtungen

Eine Neuinfektion gab es an der Berufsschule „Luigi Einaudi“ in Bozen. 2 weitere Infektionsfälle wurden am Sportgymnasium „Giuseppe Toniolo“ in Bozen nachgewiesen, wo in der Folge über zwei Klassen eine Quarantäne verhängt wurde.Zudem haben alle Klassen des Trienniums im Sinne der Verordnung des Landeshauptmanns auf Fernunterricht umgestellt.Die Italienische Bildungsdirektion ruft die Familien, Schülerinnen und Schüler auf, sich nur über zuverlässige Kanäle zu informieren, um keine unnötige Alarmstimmung zu verbreiten.

lpa/stol