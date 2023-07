3 Radfahrer bei Tramin zusammengeprallt – Erheblich verletzt

Passiert ist der Unfall gegen 9 Uhr auf der Landesstraße bei Tramin. Die Fahrradfahrer fuhren in der Gruppe, um den Windschatten zu nützen, als einer aus ungeklärter Ursache abrupt abbremste. Die darauffolgenden Gruppenmitglieder konnten nicht mehr ausweichen und prallten zusammen. Dabei verletzten sich einige erheblich.Die Sanitäter des Weißen Kreuzes rückten sofort aus. Sie versorgten die verletzten Radfahrer an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in das Krankenhaus von Bozen.Die Verletzten sind allesamt aus Bozen. Eine Frau (45) und ein Mann (81) wurden erheblich verletzt, während sich ein weiterer Radfahrer (82) leicht verletzte.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz der Sektion Unterland und die Carabinieri.