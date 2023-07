54-Jährige stürzt 50 Meter ab in einen Bach – Schwer verletzt

Der Wanderweg ist nach nächtlichem Regen nass und rutschig: Die Frau dürfte den Halt verloren haben. Sie schlitterte über eine steile Böschung in den darunter verlaufenden Kaserbach.Bauern, die in der Nähe bei Holzarbeiten waren, hörten ihre Hilferufe: Sie setzten den Notruf ab. Auch eine Urlauberfamilie wurde auf die Notlage der Wandererin aufmerksam und versuchte, Hilfe zu leisten.Um 10.45 Uhr wurde Alarm gegeben: Das Großaufgebot an Rettern – von der Wasserrettung Bruneck über jene der Bozner Berufsfeuerwehr – konnte zwar gleich wieder einrücken, als klar wurde, dass der Bach sehr seicht war. Die Frau, die allein unterwegs gewesen war, war aber in der Folge ihres Sturzes schwer verletzt, am Kopf und am Rücken.Die Bergrettung im AVS Vintl, die Freiwilligen Feuerwehren von Nieder- und Obervintl und der Notarzthubschrauber des Aiut Alpin rückten an: Mit der Seilwinde wurde die Verletzte an Bord des Hubschraubers gezogen. Nach der Erstversorgung brachten die Retter sie ins Krankenhaus nach Bozen.