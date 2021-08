3190 Neuinfektionen und 23 Todesfälle in Italien

Untersucht wurden 83.223 Corona-Tests, Prozent davon fielen 3,8 Prozent positiv aus. Am Vortag hatte die Positivitätsrate bei 3,2 Prozent gelegen.Die Zahlen der Corona-Patienten in den Krankenhäusern sind gestiegen. Stand Montag befanden sich 249 Coronavirus-Infizierte in intensivmedizinischer Behandlung, dies ist sind 19 mehr als tags zuvor.Auf den Normalstationen der Krankenhäuser werden 2070 Corona-Patienten behandelt, 116 mehr als noch am Vortag.

