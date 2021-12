331 Neuinfektionen – 114 Personen im Spital, 18 davon auf Intensivstation

Bisher (09.12.) wurden insgesamt 742.648 Abstriche untersucht, die von 265.501 Personen stammen.PCR-Abstriche:Untersuchte Abstriche gestern (08.12.): 1.827Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 211Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 94.197*Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 742.648Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 265.501 (+488)Antigentests:Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.489.299Durchgeführte Antigentests gestern: 8.400Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 120Nasenflügeltests, Stand 08.12.: 1.199.739 Tests gesamt, 3.397 positive Ergebnisse, davon 2.073 bestätigt, 448 PCR-negativ, 876 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.0-9: 55 Personen, entspricht 17%10-19: 59 = 18%20-29: 29 = 9%30-39: 57 = 17%40-49: 66 = 20%50-59: 34 = 10%60-69: 17 = 5%70-79: 9 = 3%80-89: 5 = 2%90-99: 0 = 0%100+: 0 = 0%Gesamt: 331 = 100%Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 96Anzahl der Covid-Patientinnen und Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 72 (Stand 07.12. 17:30 Uhr)In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 6Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 18Verstorbene: 1.260 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 10.688Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 166.037Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 176.725Geheilte Personen insgesamt: 86.737 (+251)Positive Fälle von 01. - 05. Dezember 2021:Gesamtzahl positiv getestete Schülerinnen und Schüler: 131Gesamtzahl positiv getestetes Schulpersonal: 10Anzahl Klassen, die nicht in Quarantäne versetzt worden sind (nur ein positiver bestätigter Fall pro Klasse und Teilnahme an den Nasenflügeltests): 15Anzahl Klassen, die in Quarantäne versetzt worden sind mit zwei oder mehr positiven bestätigten Fällen (mit Teilnahme an den Nasenflügeltests) oder mit einem bestätigten Fall (bei Nicht-Teilnahme an den Nasenflügeltests): 27* Die Anzahl der gestern (08.12.) kommunizierten positiv getesteten Personen wurde aufgrund einer Neuberechnung durch die IT-Abteilung von 93.869 auf 93.866 korrigiert.

