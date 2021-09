334.000 Personen vollständig geimpft – Alle Details im Überblick

Im Laufe der vergangenen Woche sind insgesamt 10.471 Impfungen verabreicht worden, davon 5.617 erste Dosen, 4.624 zweite Dosen und erstmals auch 230 dritte Dosen. Die Anzahl der innerhalb einer Woche durchgeführten Erstimpfungen ist demnach wieder gestiegen und die Impfzahlen gehen nach oben. Das ist auch gut so, denn somit wird der Pool an Menschen größer, die bereits immunisiert sind und das Infektionsgeschehen kann ausgebremst werden.Landesrat Thomas Widmann: „Je höher die Durchimpfungsrate ist, desto kleiner ist die Chance für das Virus, auf ungeschützte Menschen zu treffen und Infektionsherde zu bilden. Dass wir noch nicht am Ziel sind, zeigt die Tatsache, dass die belegten Intensivbetten in Südtirol im Steigen begriffen sind. Wir setzen daher weiterhin alles daran, noch mehr Menschen zum Impfen zu bewegen„.Generaldirektor Florian Zerzer: „Wir tun unser Möglichstes, den Menschen den Zugang zu den Impfungen zu vereinfachen. Wir haben daher das Projekt mit den Impfbussen verlängert und bieten zudem in den verschiedenen Impfzentren Termine ohne Vormerkung an. Auf den Intensivstationen des Landes werden derzeit vor allem junge Menschen behandelt, die alle ungeimpft waren und deren Zustand sich rapide verschlechtert hatte. Daher mein dringender Appell an alle noch Unschlüssigen: unterschätzen Sie dieses Virus nicht und holen Sie sich jetzt den wichtigen Impfschutz ab!“Zwei Impfbusse touren also weiterhin durchs Land und bringen die Impfung direkt vor Ort zu den Bürgerinnen und Bürgern. Dies ist umso wichtiger, als derzeit zu beobachten ist, dass die Impfbusse einen vermehrten Zustrom erfahren - ganz besonders in einigen Gebieten im Westen des Landes, wo bisher weniger Menschen geimpft waren.Am morgigen Samstag, 25. September halten die Impfbusse in Dorf Tirol und Lajen, am Sonntag, 26. September in Schluderns und Waidbruck. Am Mittwoch, 29. September werden Riffian und Tschars angefahren, am Donnerstag, 30. September sind Haltestellen in Vilpian und Latsch eingeplant und am Freitag, 1. Oktober in Andrian und Laas im Vinschgau.Auch die Impfzentren in allen Landesteilen bieten Impftermine ohne die Hürde der vorherigen Anmeldung an. Auch diese offenen Impfevents oder sogenannten „Open Vaxdays“, werden derzeit vermehrt aufgesucht. So waren beispielsweise allein in Bozen an einem Tag rund 100 Personen mehr zu verzeichnen. Alle Impftermine ohne Vormerkung und die Haltestellen der Impfbusse können auf der Webseite des Südtiroler Sanitätsbetriebes unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.coronaschutzimpfung.it/de/impftermine/alle-impftermineDiese Woche wurde auch, mit insgesamt 230 verabreichten Impfungen, mit den Drittimpfungen begonnen. Die dafür aktuell in Frage kommende Personengruppe sind die sogenannten, „Ultrafragilen“, also Patientinnen und Patienten in Chemotherapie oder nach Transplantationen. Sie werden alle vom Sanitätsbetrieb für einen Impftermin angerufen. Die Terminfixierung stellt bei ihnen eine besondere Herausforderung dar, da sie nicht in jeder Phase ihrer Therapie zur Impfung kommen können und der Termin jeweils von ärztlicher Seite aus abgestimmt werden muss.In den Impfzentren können Impftermine selbstverständlich auch vorgemerkt werden, und zwar online unter https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch von Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle: Tel. 0471 100999 oder 0472 973 850.Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 23.09.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.Verabreichte Impfdosen: 648.476 (+10.471)Erstdosis: 351.632 (+5.617)Zweitdosis: 296.614 (+4.624)Drittdosis: 230 (+230)vollständig geimpfte Personen: 333.921 (+5.452)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 28.895Zweitdosis: 26.746Drittdosis: 20Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 40.344Zweitdosis: 36.025Drittdosis: 51Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 48.924Zweitdosis: 42.612Drittdosis: 65Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 65.928Zweitdosis: 57.083Drittdosis: 58Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 55.754Zweitdosis: 46.779Drittdosis: 17Personen über 30 JahreDiese Personengruppe umfasst: 63.481 PersonenErstdosis: 44.131Zweitdosis: 34.993Personen über 20 JahreDiese Personengruppe umfasst: 61.285 PersonenErstdosis: 42.938Zweitdosis: 34.298Personen von 16-19 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.242 PersonenErstdosis: 15.528Zweitdosis: 11.948Personen von 12-15 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.121 PersonenErstdosis: 9.190Zweitdosis: 6.130Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden:Altersgruppe 80+: 85,9%; 70+: 87,1%; 60+: 83,4%; 50+: 78,4%; 40+: 75,8%; 12-39: 66,9%.Pfizer BioNTechErstdosis: 248.020Zweitdosis: 221.301Drittdosis: 230ModernaErstdosis: 32.081Zweitdosis: 29.766Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.444Zweitdosis: 45.547Johnson & JohnsonErstdosis: 11.087Informationen zur Impfkampagne und Vormerkung: www.coronaschutzimpfung.it

