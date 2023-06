34 neue Leiterinnen und Leiter für Wort-Gottes-Feiern ausgebildet

Wort-Gottes-Feiern sind aus dem liturgischen Leben in der Diözese nicht mehr wegzudenken. Neben den Priestern und Diakonen übernehmen insbesondere Frauen und Männern mit bischöflicher Beauftragung die Gestaltung und die Leitung dieser Feiern in den Pfarrgemeinden, Krankenhäusern und Seniorenwohnheimen. Über 600 Personen haben in den letzten 25 Jahren eine Ausbildung besucht, etwas mehr als 300 Frauen und Männer leiten mit bischöflicher Beauftragung regelmäßig Wort-Gottes-Feiern.Die 34 Frauen und Männer, die nun die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, stammen aus allen Teilen der Diözese vom Reschen bis Gsies und haben sich seit Herbst 2022 zu 16 Kurstagen an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen getroffen. Lehrende der Hochschule und externe Referenten haben die Teilnehmenden an die Aufgabe herangeführt.Während der Ausbildung mussten die Kursteilnehmer zudem drei Wort-Gottes-Feiern in ihren Gemeinden leiten. Für den Kurs verantwortlich sind Professor Ewald Volgger und der Liturgie-Referent der Diözese, Stefan Huber.Ein Kurs zur Leitung von Wort-Gottes-Feiern in italienischer Sprache beginnt voraussichtlich im Jänner 2024, ein weiterer deutschsprachiger Kurs findet bei ausreichendem Bedarf ab Herbst 2024 statt. Interessierte können von den Verantwortlichen aus den Pfarreien und Seelsorgeeinheiten ab sofort dem Seelsorgeamt gemeldet werden.