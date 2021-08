34 Neuinfektionen und 5 Intensivpatienten

In 24 Stunden wurden in Südtirol 34 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt: 13 mittels PCR-Abstrich und 21 mittels Antigen-Schnelltest, wie der Sanitätsbetrieb am Sonntag mitteilt. Es befinden sich weiterhin 5 Personen in intensivmedizinischer Behandlung.