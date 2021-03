35 Neuinfektionen – 37 Intensivpatienten – wieder kein Todesfall

In 24 Stunden wurden 35 Personen neu positiv auf das Coronavirus getestet: 27 bei PCR-Abstrichen und 8 bei Antigen-Schnelltests, wie der Sanitätsbetrieb am Montag mitteilt. 37 Personen werden intensivmedizinisch behandelt – 3 davon im Ausland. Wie bereits am Sonntag wurden auch am heutigen Montag keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus vermeldet.