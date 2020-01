350 Kilogramm Tierfutter in Leifers beschlagnahmt

Die Ordnungshüter der NAS-Einheit war bei Kontrollen von Tierhandlungen in Südtirol in einem Geschäft in Leifers auf Unregelmäßigkeiten gestoßen.





Dort fanden die Carabinieri rund 170 Packungen Hundefutter, die das Verfalldatum bereits überschritten hatten.Außerdem waren etwa 20 Schachteln mit Tierfutter nicht normgerecht etikettiert.Insgesamt beschlagnahmten die Ordnungshüter mehr als 350 Kilogramm Tierfutter in einem Marktwert von rund 2000 Euro. Der Tierärztliche Dienst hat die Vernichtung des Futters in die Wege geleitet.

liz