4 Stunden in blanker Todesangst 4 Stunden in blanker Todesangst

Mit 14 Jahren strandete Alidad Shiri auf der Brixner Autobahnraststätte. Nach 4 Stunden Höllenfahrt, festgebunden mit einer Hose und den Riemen seines Rucksacks an der Achse eines Lkw und mit den Händen festgekrallt am Auflieger. Von den Carabinieri wurde er aufgegriffen und nach Meran in die Wohngemeinschaft für unbegleitete Minderjährige des Südtiroler Kinderdorfs gebracht. Seit April betreut er nun selbst unbegleitete Minderjährige in Obermais.