war der 41-jährige B.Z. aus St. Leonhard i. P. am Sonntag im Bereich der Brunner und der Schaffler Mahder in steilem Gelände abgestürzt und hatte sich schwerste Verletzungen zugezogen.Der 41-jährige B.Z. war kurz vor 20.30 Uhr von den Brunner Mahdern kommend – dort hatte eine Gedenkfeier für Jörg Amplatz stattgefunden – Richtung Magdfeld unterwegs, als er plötzlich vor den Augen seiner Frau ausrutschte und im unwegsamen Gelände wie verschluckt war.Der Weg dort sei ein „Goaßsteigele“, sehr schmal, sagte der Martiner BRD-Chef Heinrich Pfitscher auf Nachfrage. Zudem war es finster, das Gelände sehr steil und regennass. Als die Frau ihren Mann weder sehen noch hören konnte – alle Rufe waren umsonst –, alarmierte sie die Landesnotrufnummer.Die Bergrettung St. Martin machte sich unverzüglich mit 14 Mann auf den Weg und musste relativ lange suchen, bis sie den verunglückten Mann finden konnten. Sie mussten sich zum Schwerverletzten abseilen. Weil der Einsatz enorm schwierig war, kamen den Martiner Bergrettern noch 12 BRD-Leute aus St. Leonhard und 2 Männer der Finanzpolizei zu Hilfe.Auf Nachfrage am Dienstag teilte das Bozner Krankenhaus mit, dass der 41-Jährige weiterhin auf der Intensivstation liegt. Sein Zustand wird als kritisch bewertet.