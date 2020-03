43.000 Anzeigen in Italien

Gar einige scheinen den Ernst der Lage nicht zu erkennen: Polizei, Carabinieri und Finanzwache haben Menschen am Strand angetroffen, die dort übernachten wollten. Auch offene Bars sind anscheinend keine Seltenheit, ebenso wie ein Picknick im Park oder ein Ausflug im Boot.Über die Aufzeichnungen der Funkzellen durch das Handy ist belegt, dass sogar in der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Region Lombardei die Menschen noch immer unterwegs sind.Besonders dramatisch scheint die Lage in Süditalien zu sein. In der Region Kampanien hilft das Heer bei der Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen. In Caserta wurde ein Mann angezeigt, der im Supermarkt auf frisches Obst gespuckt hatte. Der 25-Jährige hatte auf Instagram ein Video dazu veröffentlicht mit über Überschrift „infizieren“.

ansa/stol