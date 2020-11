437 Neuinfektionen bei 3.482 Abstrichen – 7 Todesfälle

Bisher (29. November) wurden insgesamt 310.397 Abstriche untersucht, die von 148.650 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (28. November): 3.482Neu positiv getestete Personen: 437Gesamtzahl mittels PCR-Test positiv getestete Personen: 23.594Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 310.397Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 148.650 (+1.050)Antigentests: 529 gestern durchgeführt, davon gestern positiv: 34Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 273In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 150In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 86 (68 in Gossensaß, 18 in Sarns)Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 36Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 530 (+7)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 8.808Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 50.422Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 59.230Geheilte Personen: 11.727 (+651); zusätzlich 1.348 (+10) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden.Insgesamt: 13.075 (+661)Seit der letzten Berechnung vom 14.11. wurde am 25.11. eine neue Erhebung durchgeführt:Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 1.083, davon 477 geheilt.Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitsschaftsärzte: 36, davon 30 geheilt.

lpa/stol