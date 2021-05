4452 Neuinfektionen und 201 Todesfälle in Italien

In 24 Stunden wurden 262.864 Tests untersucht, 1,7 Prozent davon waren positiv, wie das italienische Gesundheitsministerium mitteilt.1689 Coronavirus-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung. Das sind 65 weniger als noch am Vortag. Auf den Normalstationen der Krankenhäuser werden 11.539 Covid-Patienten behandelt.

stol