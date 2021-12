497 Neuinfektionen – 21 Personen auf Intensivstation – 4 Tote

Untersuchte Abstriche gestern (10.12.): 1983Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 208Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 95.236Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 746.899Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 266.558 (+522)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.517.789Durchgeführte Antigentests gestern: 10.853Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 289Nasenflügeltests, Stand 10.12.: 1.212.042 Tests gesamt, 3.515 positive Ergebnisse, davon 2.077 bestätigt, 449 PCR-negativ, 989 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.Anzahl der positiv Getesteten vom 10.12.2021 nach Altersgruppen:0-9 Jahre: 61 Personen = 12 Prozent10-19: 84 = 17%20-29: 58 = 12%30-39: 69 = 14%40-49: 74 = 15%50-59: 60 = 12%60-69: 40 = 8%70-79: 31 = 6%80-89: 18 = 4%90-99: 2 = 0%100+: 0 = 0%Gesamt: 497 = 100%Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 82Anzahl der Covid-Patientinnen und Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 71 (Stand 10.12. 17:00 Uhr)In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 7Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 21Verstorbene: 1268 (+4)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 10.642Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 167.899Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 178.541Geheilte Personen insgesamt: 87.720 (+417)Daten zur Lage in den Schulen in Südtirol (alle Schultypen und Schulstufen)Positive Fälle von 01. - 08. Dezember 2021:Gesamtzahl positiv getestete Schülerinnen und Schüler: 330Gesamtzahl positiv getestetes Schulpersonal: 37Quarantänemaßnahmen 01. - 08. Dezember 2021:Anzahl Klassen, die nicht in Quarantäne versetzt worden sind (nur ein positiver bestätigter Fall pro Klasse und Teilnahme an den Nasenflügeltests): 101Anzahl Klassen, die in Quarantäne versetzt worden sind mit zwei oder mehr positiven bestätigten Fällen (mit Teilnahme an den Nasenflügeltests) oder mit einem bestätigten Fall (bei Nicht-Teilnahme an den Nasenflügeltests): 69

stol/sabes