5 neue Fälle an Südtirols Bildungseinrichtungen

Nachdem ein Kind des Kindergartens Mareit in der Gemeinde Ratschings positiv auf das Coronavirus getestet wurde, werden weitere Quarantänemaßnahmen eruiert.Auch ein Kind der Grundschule „Johann Wolfgang von Goethe“ in Bozen hat ein positives Testergebnis erhalten. Infolge dessen befinden sich die Mitschüler der Klasse in Quarantäne.Außerdem wurden je ein Schüler der Mittelschule Prad sowie der Wirtschaftlichen Fachoberschule Schlanders (WFO) positiv auf das Coronavirus getestet. Mit dem Coronavirus infiziert hat sich auch eine Lehrperson des Klassischen, Sprachen- und Kunstgymnasiums „Walther von der Vogelweide“ in Bozen.Weitere Maßnahmen trifft der Südtiroler Sanitätsbetrieb in Abstimmung mit der jeweiligen Schulleitung.

lpa