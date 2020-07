5 Neuinfektionen bei 909 Abstrichen

In den vergangenen 24 Stunden hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb 5 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen. Insgesamt wurden bisher 103.004 Abstriche untersucht, die von 52.913 Personen stammen. Diese und weitere Daten legt der Südtiroler Sanitätsbetrieb heute (29. Juli) vor.In amtlich verordneter Quarantäne oder häuslicher Isolation befinden sich 530 Bürger. 11.778 Personen wurden bereits von dieser Auflage befreit. Bisher waren und sind insgesamt 12.308 Südtiroler von amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation betroffen.Auf den regulären Abteilungen der Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes sowie in der Einrichtung in Gossensaß werden 6 infizierte Personen betreut.Es gibt derzeit keine Südtiroler Intensivpatienten, weder auf der Covid-Intensivstation im Landeskrankenhaus Bozen noch im Ausland.Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Todesfälle in den Südtiroler Krankenhäusern beträgt weiterhin 175. Aus den Südtiroler Seniorenwohnheimen wurden weitere 117 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Gesamtzahl der Gestorbenen liegt demnach stabil bei 292.Mit dem neuartigen Virus infiziert haben sich bisher 233 Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes, 228 sind geheilt. 12 Basisärzte und 2i Basiskinderärzte hatten sich ebenfalls angesteckt. Alle sind geheilt.Als geheilt gelten in Südtirol 2318 Personen (+3 gegenüber dem Vortag). Dazu kommen 875 Personen (+2), die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Gesamtzahl: 3193 (+5 gegenüber dem Vortag).Untersuchte Abstriche gestern (28. Juli): 909Neu positiv getestete Personen: 5Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 103.004Gesamtzahl der getesteten Personen: 52.913 (+549)Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 2696 (Anmerkung: 5 neue Fälle -1 Fall, der zweimal gezählt worden ist. Also gestern 2692 + 5 - 1 = 2696)Auf Normalstationen und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten: 6Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung: 0Südtiroler Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung Ausland: 0Todesfälle an den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes: 175 (+0)Todesfälle in den Seniorenwohnheimen: 117 (+0)Gesamtzahl der Todesfälle mit Covid-19: 292 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 530Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 11.778Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 12.308Geheilte Personen: 2318 Personen (+3 gegenüber dem Vortag); zusätzlich 875 Personen (+2), die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 3193 (+5 gegenüber dem Vortag).Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 233 (228 geheilt)Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 14 (14 geheilt)

lpa/stol