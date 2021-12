535 Neuinfektionen – 105 Patienten im Spital, 13 davon Intensiv – 2 Todesfälle

In 24 Stunden wurden in Südtirol 535 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt: 320 mittels PCR-Abstrich und 215 mittels Antigen-Schnelltest, wie der Sanitätsbetrieb am Freitag mitteilt. Personen befinden sich auf der 13 Intensivstation. Es gibt 2 weitere Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen.