54-jähriger Österreicher am Hochgall von Stein getroffen – Schwer verletzt

Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 flog sofort zur Einsatzstelle am Hochgall. - Foto: © Pelikan 2

Passiert ist der Unfall gegen 9 Uhr. Der 54-Jährige war mit einer österreichischen Wandergruppe, bestehend aus 4 Leuten, unterwegs, als er auf 3100 Meter Höhe oberhalb der Kasseler Hütte von einem herabfallenden Stein getroffen wurde.Der Österreicher wurde an Arm, Ellenbogen und Oberschenkel schwer verletzt. Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 und die Bergrettung Sand in Taufers rückten sofort aus.Mit der Seilwinde wurde der Verletzte geborgen und in das Krankenhaus von Bruneck geflogen.