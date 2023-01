55-jährige Lehrerin erwürgt: 17-jährige Tochter unter Mordverdacht

Die 17-Jährige soll die Tat bereits gestanden haben. Die Ermittlungen ergaben, dass es zwischen Mutter und Tochter seit einiger Zeit immer wieder zu Streitigkeiten gekommen war.In der Nacht um 3 Uhr soll es zur fatalen Auseinandersetzung gekommen sein. Gegen 8 Uhr am heutigen Montag alarmierte die 17-Jährige selbst die Einsatzkräfte. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge wurde die Frau erwürgt, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Die Tote war Lehrerin an einer Grundschule in der Provinz Palermo. Berichten zufolge gab die Tochter gegenüber den Rettern zunächst an, ihre Mutter habe Suizid begangen. Doch ihre Rekonstruktion des Sachverhalts brach während der Vernehmung vor der Staatsanwältin für Minderjährige in Palermo zusammen.