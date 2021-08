5636 Neuinfektionen und 31 Todesfälle in Italien

241.766 Coronatests wurden in den vergangen 24 Stunden in Italien durchgeführt, 2,3 Prozent davon fielen positiv aus. Als aktiv infiziert gelten derzeit 116.323 Personen – dies sind 1468 mehr als am Vortag.Auch die Zahlen der Corona-Patienten in den Krankenhäusern sind wieder weiter gestiegen. 2880 Patienten werden in den Spitälern behandelt. Das sind 94 mehr als noch am Montag.Ein leichter Rückgang ist hingegen bei den Intensivpatienten zu verzeichnen: Stand Dienstag befanden sich 322 Coronavirus-Infizierte in intensivmedizinischer Behandlung, dies ist einer weniger als tags zuvor.

stol