5696 Neuinfizierte und 15 Todesfälle in Italien

Die Zahlen der Covid-Patienten auf den Normalstationen in den Krankenhäusern haben stark zugenommen. Derzeit werden 1685 Infizierte in den Spitälern behandelt, 74 Personen mehr als tags zuvor.183 Coronavirus-Infizierte befinden sich Stand Mittwoch in intensivmedizinischer Behandlung, dies sind 6 weniger als am Vortag.Die Zahlen der aktiv Infizierten sind gestiegen. 74.161 Bürger gelten derzeit als aktiv mit dem Virus infiziert, 3851 mehr als noch vor einem Tag.

stol