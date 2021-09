5923 Neuinfizierte und 69 Todesfälle in Italien

Rund 300.000 Coronatests wurden in 24 Stunden in Italien durchgeführt, 2 Prozent davon fielen positiv aus.131.581 Personen gelten derzeit als aktiv mit dem Virus infiziert.4235 Patienten werden in den Spitälern behandelt, 72 weniger als noch am Vortag.564 Coronavirus-Infizierte befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung, dies ist eine Person mehr als am Dienstag.

