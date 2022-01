62-jähriger Proveiser stirbt bei Unfall am Nonsberg

Wie die Tageszeitung „L'Adige“ berichtet, kam es am Samstag gegen 18.30 Uhr in Rèvo am Nonsberg zum folgenschweren Unfall. Kofler soll mit seinem Lieferwagen gegen die Mauer eines Hauses geprallt sein. Für den Bauunternehmer kam jede Hilfe zu spät.Ersten Erhebungen zufolge dürfte der 62-Jährige aufgrund plötzlicher Übelkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.Kofler stammt aus Proveis, lebte aber mit seiner Familie bereits seit vielen Jahren in Rèvo. Der Inhaber eines dort ansässigen Bauunternehmens war am Nonsberg und darüber hinaus bekannt und beliebt.

stol