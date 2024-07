650 Kinder und Jugendliche verbringen den Sommer mit „ La Strada-Der Weg“

Ohne Unterbrechung bis zum 30. August

Die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung im Sommer ist für viele Eltern eine fast unmögliche Aufgabe. In Bozen gibt es zahlreiche private Organisationen, die Freizeitinitiativen für Kinder und Jugendliche anbieten, um ihnen die Möglichkeit zu geben, die Schulferien in einem pädagogischen und sozialen Umfeld zu verbringen.La Strada - Der Weg ist in den Bozner Stadtvierteln Europa-Neustift, Don Bosco und Firmian mit 6 Sommercamps vertreten, die Jugendlichen aller Sprachgruppen offen stehen. „Die Bilanz des Hochsommers ist sicherlich positiv“, sagt Denis Iardino, stellvertretender Leiter des Bereichs Kultur, Territorium und Familie des Vereins.„Das Jugendzentrum Villa delle Rose mit seinen großen Außenflächen ist dasjenige, in dem wir mit den meisten Jugendlichen arbeiten können. Hier haben wir mit der Initiative 'Estatissima' insgesamt 250 Teilnehmer, dann folgt Miniestatissima für die Altersgruppe 3-6 Jahre, das im Kindergarten Gulliver und im Zentrum Lovera mit 143 Teilnehmern durchgeführt wird.“„In der Martin-Luther-King-Schule in der Parmastraße führen wir im Auftrag der Gemeinde Bozen die ,Kinderfeien‘ durch, und auch hier sind die Zahlen beachtlich: 86 Teilnehmer. Am Zentrum Westpol im Stadtteil Firmian ist ,R'Estate al Polo‘ mit 71 Teilnehmern in vollem Gange. In der Cagliaristraße organisiert der Zentrum Charlie Brown das ,Charlie Summer Camp‘ mit 58 Kindern, und in der Europaallee findet das ,Ok Sommer ‘ mit 52 Teilnehmern statt. Wenn wir alles zusammenzählen, kommen wir auf die Zahl von 650 Kindern, und wir sind damit sehr zufrieden, denn sie bestätigt uns das Vertrauen, das viele Familien in uns setzen“, sagt Iardino.„Wir versuchen, dieses Vertrauen mit einem möglichst langen Angebot zu vergelten: Mit Ausnahme der Kinderferien, die etwas kürzer sind, haben alle anderen Initiativen bereits am 17. Juni begonnen und werden, aufgeteilt in Wochenschichten, ohne Unterbrechung bis zum 30. August fortgesetzt. Große Sorgfalt muss auch auf das Personal gelegt werden: Insgesamt beschäftigen wir 81 bezahlte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 50 Praktikanten und Praktikantinnen und 60 junge Freiwillige. Letztere liegen uns besonders am Herzen, weil wir es für wichtig halten, dass sie sich den Werten der Freiwilligenarbeit nähern und weil viele von ihnen die Erzieher der Zukunft sein könnten“, sagt Iardino.