69-jähriger Wanderer stürzt zwischen Meransen und Vals rund 30 Meter ab

Der 69-Jährige war mit 3 weiteren Wanderern aus Landsberg am Lech in Bayern auf dem Wanderweg Nr. 11 Richtung Vals unterwegs, als er auf halber Höhe wahrscheinlich stolperte und dann abstürzte. An einem kleinen Baum auf dem sehr steilen Hang verfing sich der Wanderer glücklicherweise. Weiter unten wäre er senkrecht in die Tiefe gefallen.Einem Mitglied der Wandergruppe, der selbst Rettungssanitäter ist, gelang es, zum Verunglückten abzusteigen. Der 69-Jährige klagte über Schmerzen an diversen Stellen des Körpers. Er hatte beim Sturz ein Polytrauma erlitten – vor allem im Brustbereich. Die Wandergruppe setzte daraufhin den Notruf ab. Sofort rückten 5 Bergretter der Bergrettung Vintl aus.Mit Mühe gelang es den Einsatzkräften den Verletzten auf die Trage zu legen und ihn auf eine danebenliegende Lichtung zu bringen. Von dort konnte ihn der Notarzthubschrauber Aiut Alpin mit der Seilwinde bergen. Anschließend wurde er in das Krankenhaus von Bozen geflogen.