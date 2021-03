7 neue Fälle der südafrikanischen Variante

In den vergangenen Tagen sind neue Ergebnisse der Sequenzierungen eingetroffen. Einige davon liegen schon länger zurück und sind mittlerweile nicht mehr positiv.Insgesamt handelt es sich um 7 Fälle der südafrikanischen Variante, 4 Fälle sind in Bozen aufgetreten, 2 in St. Martin in Passeier und ein Fall bei einer außerhalb von Südtirol wohnhaften Person. Zudem wurden 2 Fälle in Bruneck bekannt, die aber nicht bestätigt wurden.Der Sanitätsbetrieb erinnert daran, unbedingt die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und Mundschutz zu tragen.

