700 Schüler in Südtirol mittels PCR-Speicheltest getestet

Zu Jahresbeginn in einigen Schulen Südtirols mit dem Segen des Gesundheitsministeriums noch als Pilotprojekt durchgeführt, kommen die PCR-Speicheltests nun ganz regulär zum Einsatz. Rom hat nämlich beschlossen, mittels dieser Tests auf gesamtstaatlicher Ebene ein Monitoring in den Bildungseinrichtungen durchzuführen.Rund 700 Grund- und Mittelschüler an Schulen in Bozen und Gröden haben diese Woche erstmals einen solchen Speicheltest absolviert. „Die Ergebnisse waren erfreulicherweise ausnahmslos negativ“, zieht Dr. Franzoni ein erstes positives Resümee.Der Vorteil dieser Tests: Sie sind kinderfreundlich und haben dank der Auswertung im Labor eine so gut wie 100-prozentige Trefferquote. Da es sich um einen molekularen Test handelt, braucht es bei einem positiven Ergebnis keine weitere Bestätigung durch einen PCR-Test.Einziger Wermutstropfen: Für den Grünen Pass wird diese Art von Test nicht anerkannt. Kommende Woche kommen die nächsten Schulen an die Test-Reihe.

